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Поліція перевіряє інформацію про замінування ТРЦ у чотирьох містах України

13 січня, 2022 четвер
12:36

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгових центрів у Черкасах, Полтаві, Житомирі та Херсоні

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що усі торгові центри міста заміновано. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - інформує поліція Черкащини.

На місці події працюють профільні служби, зокрема вибухотехніки та кінологи.

Правоохронці проводять перевірку й евакуйовують відвідувачів і працівників ТРЦ.

Людей просять зберігати спокій та виконувати вимоги поліцейських.

"За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація", - зазначають у правоохронних органах.

Інформацію про замінування всіх ТРЦ також отримала поліція Житомирської області.

"Електронне повідомлення про замінування торговельних центрів в місті Житомирі надійшло 13 січня близько 10:15. Нині на місцях розташування закладів, по вул. Київській та на Житньому ринку, працюють відповідні підрозділи поліції та інші екстрені служби", - повідомляють правохоронці.

Поліцейські евакуйовуютьпрацівників і відвідувачів ТРЦ й обмежили доступ до потенційно небезпечної території.

Вибухотехніки обстежують місце події.

"Надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центи Херсона", - інформують у поліції Херсонщини.

На місці події працюють профільні служби, зокрема вибухотехніки та кінологи.

Правоохронці евакуйовують відвідувачів ТРЦ і встановлють обставини інциденту.

"У Полтаві перевіряють наявність вибухівки у п’яти торгово-розважальних центрах. Анонімну інформацію щодо ймовірного замінування 13 січня надіслали на електронну пошту СБУ", - повідомила речниця обласної установи Інна Усова, передає Суспільне.

У повідомленні не уточнили, у яких саме ТРЦ закладено вибухівки.

За словами речника обласної поліції Роман Грішина, п'ять торгових центрів міста та прилеглі території перевіряють на замінування. Людей з будівель евакуювали.

На місці події працюють вибухотехніки, медики та кінологи.
 

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замінування
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поліція
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