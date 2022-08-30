Поліція порадила, що школярам слід мати при собі на випадок евакуації або спуску в укриття: список
Нацполіція надала перелік речей, які слід мати учням у разі евакуації чи спуску до укриття під час офлайн-навчання
Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.
Школярам на випадок евакуації чи переходу до укриття варто мати:
- пляшку чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатку від батьків, у якій указані ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни й одягу;
- улюблену іграшку чи річ.
"Усе інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів", - зауважили в поліції.
Правоохоронці наголосили, що важливн не перевантажувати наплічник учня та зберігати в школі те, що дозволяє адміністрація.
Також у Нацполіції додали, що шкільні офіцери проводитимуть для школярів безпекові уроки.
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