Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.

Школярам на випадок евакуації чи переходу до укриття варто мати:

пляшку чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатку від батьків, у якій указані ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни й одягу;

улюблену іграшку чи річ.

"Усе інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів", - зауважили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що важливн не перевантажувати наплічник учня та зберігати в школі те, що дозволяє адміністрація.

Також у Нацполіції додали, що шкільні офіцери проводитимуть для школярів безпекові уроки.

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