Поліція повідомила про погрозу вбивством нардепу, ЗМІ пишуть про Вірастюка
11 жовтня до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату погрожували вбивством
Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
Поліцейські встановили, що порушник, який дзвонив нардепу, знаходиться у місті Миколаїв.
Місцева поліція доставила його для надання пояснень до відділку.
Зловмисником виявився хлопець 2002 року народження. Поліцейські з’ясовують мотиви та обставини.
Відкрито справу за статтею - "погроза вбивством". Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.ЗМІ (УП, РБК-Україна, Обозреватель) з посиланням на джерела пишуть, що погрожували нардепу-"слузі" Василю Вірастюку.
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