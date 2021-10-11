Поліція повідомила про погрозу вбивством нардепу, ЗМІ пишуть про Вірастюка

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Поліцейські встановили, що порушник, який дзвонив нардепу, знаходиться у місті Миколаїв.



Місцева поліція доставила його для надання пояснень до відділку.

Зловмисником виявився хлопець 2002 року народження. Поліцейські з’ясовують мотиви та обставини.

Відкрито справу за статтею - "погроза вбивством". Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.

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