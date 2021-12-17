Поліція примусово повернула до Вірменії "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО
Національна поліція примусово повернула до Вірменії чоловіка із санкційного списку РНБО, який переховувався в Одесі без оформлення належних документів
Про це йдеться на сайті Нацполіції.
За інформацією поліції, 41-річний громадянин Вірменії потрапив під санкції, які Рада національної безпеки та оборони запровадила до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням у травні цього року.
"У липні 2021 року поліцейські вже затримували та спільно з міграційною службою видворяли так званого "кримінального авторитета" за межі країни. Натомість чоловік нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без оформлення належних документів", - йдеться в повідомленні.
У п'ятницю, 17 грудня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби на виконання рішення РНБО депортували 41-річного іноземця до Вірменії
- Нагадаємо, 14 травня 2021 президент Володимир Зеленський заявив, що Ради нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" і 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами"
- 28 травня 2021 на Волині затримали та депортували "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО.
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