Поліція України перейшла на посилений режим роботи через загрозу з боку РФ
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що з 14 до 19 лютого поліція переходить на посилений режим несення служби
Про це Клименко написав у Facebook.
Голова Нацполіції пояснив, що протягом тижня відбудеться:
- збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
- розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
- взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Такі заходи здійснюються для того, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози для безпеки українських громадян.
"Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!" - написав Клименко.
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