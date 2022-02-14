Поліція України перейшла на посилений режим роботи через загрозу з боку РФ

Про це Клименко написав у Facebook.



Голова Нацполіції пояснив, що протягом тижня відбудеться:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.



Такі заходи здійснюються для того, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози для безпеки українських громадян.



"Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!" - написав Клименко.

