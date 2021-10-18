Поліція з 21 жовтня почне перевіряти COVID-cертифікати за QR-кодом у громадських місцях
Поліція з 21 жовтня почне перевірки достовірності COVID-сертифікатів у громадських місцях за QR-кодом
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульно поліції Олексія Білошицького, Нацполіція спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили і почали інтеграцію програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або їх паперових аналогів.
"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків", - цитує пресслужба слова Білошицького.
За його словами, всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Так, у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров'я.
"Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - застеріг він.
Білошицький нагадав, що у випадку виявлення підробки документу про вакцинацію особа може отримати штраф від 17 до 34 тис. грн. Якщо ж буде доведено, що особа, хвора на COVID-19, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності.
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