Відповідне відео з'явилося на сторінці Національної поліції України у фейсбуці.

"Це кадри роботи поліціянтів під час прильотів у місті Покровськ на Донеччині з боді-камер поліцейських. Просто з місця теракту. Хроніка, яка є нашим сьогоденням", – коментує очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Тоді, 7 серпня, рашисти завдали двох ударів "іскандерами" – спочатку по житловому будинку. За пів години, коли на місці поліціянти та рятувальники проводили пошукові роботи, російські окупанти вдарили по іншому цивільному об'єкту, зовсім поруч.

Унаслідок теракту загинули дев’ятеро людей, 86 постраждали, в тому числі двоє дітей.

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Серед поранених – 36 поліціянтів: парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та інші.

"Удари по цивільних об’єктах - це звичний почерк нашого ворога. Щоденні акти геноциду ми спостерігаємо вже півтора року. А подвійні удари по людях, прицільно по медиках, рятувальникам і поліціянтам – це виключна і притаманна саме їм практика терористів і нелюдів", – наголосив Вигівський.