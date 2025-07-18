"Автори закону про воєнний стан написали багато дурниць": нардеп Веніславський прокоментував зміну уряду під час війни

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо NV".

Журналістка нагадала, що відповідно до статті 10 Закону про правовий режим воєнного стану припинити повноваження уряду під час війни неможливо. Веніславський раніше стверджував, що в разі зміни уряду будуть сумніви в його легітимності. Журналістка запитала нардепа, чи він досі так вважає.

Веніславський відповів, що не відмовляється від своїх слів.

"Я абсолютно не відмовляюся від своїх слів, від своєї оцінки. Я дійсно вважаю, що стаття 10 забороняє припиняти повноваження уряду. Відставка уряду - це один з аспектів припинення повноважень тимчасово", - сказав він.

При цьому нардеп зазначив, що спікер ВР Руслан Стефанчук і низка інших юристів мають іншу думку.

"У нього і в низки інших юристів інша думка, тому що йдеться про припинення повноважень, а повноваження фактично не припиняються, тому що йде наступність влади. І навіть якщо уряд у відставці, він продовжує виконувати свої повноваження", - сказав Веніславський.

"Але насправді, я вам скажу так, що автори статті 10-ї Закону України про правовий режим воєнного стану написали всі статті й дуже багато дурниць", - додав він.

Політик критикує саму статтю 10, називаючи її юридично слабкою й такою, що суперечить Конституції, бо обмежує повноваження парламенту, зокрема право висловлювати недовіру уряду. Він вважає, що для уникнення юридичних суперечок статтю слід було просто скасувати.

Проте цього не зробили, оскільки, за словами Веніславського, спроби змінити "чутливі" закони в парламенті часто викликають масу поправок від опозиції, що ускладнює ухвалення рішень.

Верховна Рада України на засіданні 17 липня підтримала призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром.

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