Перша партія БТР від Латвії вже в Україні: Шмигаль у Києві обговорив з прем'єркою Латвії Сілінею співпрацю в обороні й санкції проти РФ

Про це він повідомив у Telegram.

Шмигаль подякував за допомогу Україні у військовій, політичній, гуманітарній і санкційній сферах.

"Цінуємо, що Латвія залишається серед лідерів підтримки за відсотком ВВП", - наголосив він.

Сіліня повідомила, що перша партія важкої броньованої техніки Patria, наданої Латвією, вже прибула в Україну, а наступна — на шляху. Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро.

"Домовилися поглиблювати співпрацю між нашими виробниками, зокрема у сферах оборонної промисловості, інновацій і спільного виробництва техніки та дронів. Обговорили можливості використання європейського інструменту SAFE для фінансування спільних проєктів", - написав Шмигаль.

Також політики порушили питання санкцій проти РФ.

"Очікуємо схвалення 18-го пакета санкцій ЄС, що ще більше вдарить по економічних спроможностях Росії фінансувати війну. Маємо нарощувати тиск на агресора", - підкреслив очільник уряду України.

Окремо сторони обговорили відновлення України, зокрема потенційну співпрацю з латвійськими компаніями в галузі критичної інфраструктури.

Про прибуття до Києва Сіліня вранці повідомила у соцмережі X.

"На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибула до Києва, щоб узяти участь у церемонії з нагоди річниці Української Державності та зустрітися з вищим керівництвом України", - написала очільниця уряду Латвії.

"Латвія була, є і буде разом з Україною доти, доки не буде досягнуто справедливого й тривалого миру", - додала Сіліня.

Евіка Сіліня в Києві, фото: x.com/EvikaSilina

Нагадаємо, День української державності відзначають щороку в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який запровадив християнство на Русі. Свято встановлено для вшанування тисячолітньої історії українського державотворення, яка бере початок від Київської Русі. Воно покликане зміцнити національну єдність, підкреслити спадкоємність української державності та її глибоке історичне коріння. День української державності був запроваджений указом президента України у 2021 році.