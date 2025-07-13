Командувач ЗС Латвії Пундас побував у східній операційній зоні українських військ та провів зустріч з Сирським

Про це Сирський написав у телеграм.

"Був радий вітати в Україні генерал-майора Каспарса Пуданса. Під час особистої зустрічі висловив щиру вдячність йому, уряду та всьому латвійському народові за стійку політичну підтримку України, озброєння, військову техніку, боєприпаси та обладнання", — зазначив головком ЗСУ.

Окремо він подякував Латвії за приєднання до "Коаліції охочих" — ініціативи, яка передбачає можливе розгортання в Україні багатонаціональних сил для гарантування безпеки держави.

Під час перемовин Сирський поінформував латвійського колегу про поточну оперативну обстановку на фронті, а також озвучив ключові потреби Збройних Сил України у межах подальшої співпраці з партнерами по НАТО.