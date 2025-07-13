Командувач ЗС Латвії Пундас побував у східній операційній зоні українських військ та провів зустріч з Сирським
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про робочу зустріч з командувачем збройних сил Латвії Каспарсом Пудансом, який перебував в Україні з візитом. Пудансу, зокрема, показали східну операційну зону, де ведуться активні бойові дії
Про це Сирський написав у телеграм.
"Був радий вітати в Україні генерал-майора Каспарса Пуданса. Під час особистої зустрічі висловив щиру вдячність йому, уряду та всьому латвійському народові за стійку політичну підтримку України, озброєння, військову техніку, боєприпаси та обладнання", — зазначив головком ЗСУ.
Окремо він подякував Латвії за приєднання до "Коаліції охочих" — ініціативи, яка передбачає можливе розгортання в Україні багатонаціональних сил для гарантування безпеки держави.
Під час перемовин Сирський поінформував латвійського колегу про поточну оперативну обстановку на фронті, а також озвучив ключові потреби Збройних Сил України у межах подальшої співпраці з партнерами по НАТО.
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