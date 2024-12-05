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Головна політика Сибіга залишив залу пленарних засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова

Сибіга залишив залу пленарних засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова

Юлія Юліна
5 грудня, 2024 четвер
15:22
політика Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу очільника МЗС Росії Сергія Лаврова

Зміст

Відповідне відео опублікувала пресслужба МЗС.

"Глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем", - ідеться у підписі до відео.

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що влада Мальти анулювала візу представниці МЗС Росії Марії Захарової перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. 

Під час виступу в ОБСЄ 5 грудня Сибіга заявив, що "жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки не буде". За його словами, Україні потрібен справедливий мир, а не Мінськ-3.

"Ми побачили справжній російський мирний план. Ми бачили його в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших місцях. Коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та зруйновані дощенту міста. Українських дітей відправляють у російські сім'ї та дають їм російські імена. Фільтрація, розстрільні списки, насильницька русифікація та асиміляція. Ми ніколи не погодимося на такий мир. Наш мирний план полягає в тому, щоб Росія забралася з України й дала нам спокій. У повній відповідності до Гельсінського Прикінцевого акту", - сказав Сибіга.

Теги:
Новини
ОБСЄ
Сергій Лавров
Андрій Сибіга
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