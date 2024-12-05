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Війна з Росією: хроніка
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Ніяких Ялти-2 чи Мінська-3 не буде, - Сибіга в ОБСЄ

Катерина Ганжа
5 грудня, 2024 четвер
13:48
Війна з Росією Андрій Сибіга

Росія хоче світ із зонами впливу, але міжнародна спільнота має спільно цьому протистояти й підвищити ціну війни для агресора, змусивши Москву прийняти справедливий мир

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Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ на Мальті, повідомляє Міністерство закордонних справ України. 

"З часів Другої світової війни Європа не бачила такого масштабу звірств, вбивств мирних жителів, викрадень дітей, страт військовополонених та інших жахливих злочинів. Москва намагається виправдати все це так званими "законними інтересами безпеки". Але право мого народу на існування не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Вибір моєї нації щодо власного майбутнього не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Насправді Росія сама є найбільшою загрозою безпеці для світу. Сотні років", - зазначив Сибіга.

Він також додав, що "коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть".

"Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді Росія продовжує розширювати війну", - додав міністр закордонних справ України.

Він нагадав про тероризування Росією цивільного населення постійними ракетними та безпілотними атаками, намагання РФ спричинити ядерну катастрофу через системні удари по енергетичній інфраструктурі та окупацію ЗАЕС, залучення зброї з Ірану та КНДР та розгортання північнокорейських військ, а також про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності по Україні.

"Ці дії вимагають рішучої відповіді. Мир завдяки силі. Не через умиротворення. Ми повинні підвищити ціну війни для агресора. Ми повинні змусити Москву прийняти справедливий мир. Ми повинні продемонструвати силу та єдність перед обличчям шантажу. Настав час захищати наші принципи, а не просто декларувати їх", - наголосив очільник українського МЗС.

Він додав, що Будапештський меморандум "показав ціну домовленостей за рахунок України". На цьому тлі він наголосив, що "жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки не буде".

"Ми побачили справжній російський мирний план. Ми бачили його в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших місцях. Коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та зруйновані дощенту міста. Українських дітей відправляють у російські сім'ї та дають їм російські імена. Фільтрація, розстрільні списки, насильницька русифікація та асиміляція. Ми ніколи не погодимося на такий мир. Наш мирний план полягає в тому, щоб Росія забралася з України і залишила нас у спокої. У повній відповідності до Гельсінського Заключного акту", - сказав Сибіга.

Він також зазначив, що "Росія хоче другої Ялти або принаймні третього Мінська".

"Вона хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде. Натомість Україна хоче здобути справедливий мир. І поваги до принципів для всіх. Це два підходи до майбутнього, які вирішуються прямо зараз в Україні. Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу. Натомість нам потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти", - підкреслив очільник МЗС України.

  • Раніше влада Мальти анулювала візу представниці МЗС Росії Марії Захарової перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
Андрій Сибіга
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