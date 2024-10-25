Україна завершила ратифікацію Римського статуту: він набуде чинності з 1 січня 2025 року

Процедура передачі документа відбулася в одному з приміщень штаб-квартири ООН, передає Укрінформ.

"Це історичний момент. Сьогодні ми завершили довготривалу ратифікацію Римського статуту й нарешті стали повноцінним учасником МКС. Для України Римський статут набуває чинності з 1 січня 2025 року", - сказала Ірина Мудра журналістам.

За її словами, Україна вже з наступного року матиме можливість "впливати на пріоритезацію наших питань у МКС".

Станом на зараз цей суд видав шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, зазначила посадовиця.

"Наша участь у роботі МКС прискорить розгляд поточних справ і відкриття нових, відтак дасть можливість забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців", - резюмувала Мудра.