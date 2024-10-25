Україна завершила ратифікацію Римського статуту: він набуде чинності з 1 січня 2025 року
Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра передала до секретаріату ООН ратифікаційну грамоту стосовно долучення України до Римського статуту, що означатиме повноправну участь країни в МКС
Процедура передачі документа відбулася в одному з приміщень штаб-квартири ООН, передає Укрінформ.
"Це історичний момент. Сьогодні ми завершили довготривалу ратифікацію Римського статуту й нарешті стали повноцінним учасником МКС. Для України Римський статут набуває чинності з 1 січня 2025 року", - сказала Ірина Мудра журналістам.
За її словами, Україна вже з наступного року матиме можливість "впливати на пріоритезацію наших питань у МКС".
Станом на зараз цей суд видав шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, зазначила посадовиця.
"Наша участь у роботі МКС прискорить розгляд поточних справ і відкриття нових, відтак дасть можливість забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців", - резюмувала Мудра.
- 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
- Верховна Рада на засіданні 9 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11484 щодо внесення змін до кримінального законодавства у зв'язку з ратифікацією Римського статуту, а 22 жовтня Зеленський його підписав.
- Актуальне
- Важливе