Якщо міністр сплатить 17 тис. штрафу, наступного разу думатиме, чи ігнорувати виклик в парламент, – нардеп Мокан

Про це у коментарі Еспресо заявив народний депутат Василь Мокан.

"Сьогоднішнім рішенням Верховна Рада ухвалила законопроєкт, в якому, серед інших, посилюється відповідальність посадовців, які підзвітні парламенту, за не прихід у Верховну Раду для виступу без поважних причин. За це встановлюється адміністративна відповідальність – штраф від 13 600 до 17 000 грн", – каже Василь Мокан.

За словами нардепа, також за нез'явлення на пленарне засідання може бути застосований привід (примусова доставка).

Йдеться про законопроєкт № 11387 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом", який окрім покарання за неявку в суд запроваджує також відповідальність для посадовців, які без поважних причин ігнорують виклик у Верховну Раду.

Відповідно до Конституції України, Кабінет міністрів підконтрольний і підзвітний Верховній Раді, тож вона може ухвалювати рішення про виклик того чи іншого посадовця.

"Неодноразово, відповідно до регламенту Верховної Ради України (який є повноцінним законом), парламент приймав рішення і викликав посадовців різних рівнів, міністрів для виступу у Раді з того чи іншого актуальному питанню. І неодноразово траплялися випадки, коли ці голосування просто ігнорувалися з боку посадовців, – каже Василь Мокан. – Виникла дискусія в середині парламенту, що має бути, коли посадові особи, які підзвітні парламенту, ігнорують такі виклики і не несуть за це жодної юридичної відповідальності".

На думку нардепа, коли міністри не приходять звітувати у Верховну Раду, якій вони підзвітні, це нівелює суб'єктність українського парламенту як єдиного законодавчого органу в Україні.

"Чи вирішить проблема штрафів, прихід чи не прихід чиновників у парламент? Я думаю, що навряд чи це 100% гарантує, що чиновник прийде у ВРУ, але сплативши 17000 грн штрафу за це і викликавши інформаційний резонанс, другий раз він, напевно, думатиме, ігнорувати йому рішення парламенту чи ні, – каже Василь Мокан. – Оскільки у нас, зокрема, міністри і Кабмін підзвітні парламенту, а деякі міністри попереднього складу уряду дозволяли собі не приходити по кілька разів на запрошення ВРУ, це також слід у перспективі розглядати як правову підставу для їхнього звільнення. Принаймні як підставу порушувати таке питання відносно до того чи іншого чиновника".



