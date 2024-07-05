"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу": Зеленський про перемогу Стармера на виборах у Британії
Президент України Володимир Зеленський привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою на виборах у парламент Великої Британії й побажав йому успіхів
Про це він написав у мережі X.
"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати й просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - зазначив Зеленський.
Він висловив сподівання, що співпраця з новим британським урядом сприятиме відновленню міжнародного миру й безпеки.
"Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - резюмував президент України.
- На дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи переконливо перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.
- Чинний прем'єр Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.
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