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"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу": Зеленський про перемогу Стармера на виборах у Британії

5 липня, 2024 п'ятниця
12:40
політика Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою на виборах у парламент Великої Британії й побажав йому успіхів

Зміст

Про це він написав у мережі X.

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати й просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що співпраця з новим британським урядом сприятиме відновленню міжнародного миру й безпеки.

"Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - резюмував президент України.

  • На дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи переконливо перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.
  • Чинний прем'єр Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Велика Британiя
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