"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу": Зеленський про перемогу Стармера на виборах у Британії

Про це він написав у мережі X.

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати й просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що співпраця з новим британським урядом сприятиме відновленню міжнародного миру й безпеки.

"Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - резюмував президент України.