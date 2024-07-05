Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Беру відповідальність за поразку": Сунак привітав лідера лейбористів Стармера з перемогою на виборах у парламент

"Беру відповідальність за поразку": Сунак привітав лідера лейбористів Стармера з перемогою на виборах у парламент

5 липня, 2024 п'ятниця
09:25
Світ Ріші Сунак

Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів

Зміст

Про це повідомляє BBC.

"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", - заявив ще чинний прем'єр Британії Сунак, подякувавши жителям виборчого округу Річмонд і Норталлертон за їхню постійну підтримку.

Сунак підкреслив, що влада перейде з рук в руки мирним і впорядкованим способом, з доброю волею з усіх боків. На його думку, це те, що повинно дати всім впевненість у стабільності та майбутньому Британії.

"Сьогодні ввечері британський народ виніс тверезий вердикт, є чому навчитися. І я беру відповідальність за поразку. Багатьом хорошим, працьовитим кандидатам-консерваторам, які програли сьогодні ввечері, попри їхні невтомні зусилля, їхні місцеві записи та результати, а також їхню відданість своїм громадам. Мені шкода", - заявив Сунак.

  • Голова Лейбористської партії Кір Стармер, який лідирує у парламентських виборах у Великій Британії, зробив свою першу офіційну заяву після оприлюднення екзитполів.
Теги:
вибори
політика
Велика Британiя
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
4 липня, 2024 четвер
Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави, – нардеп Наталуха
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
2 липня, 2024 вiвторок
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
Щепан Войцик
4 липня, 2024 четвер
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.4
    Купівля 40.4
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 липня
09:03
ядерна зброя рф ракета
Ядерний удар по Україні виправдовують 34% росіян, проти - 52%, - опитування
08:51
Оновлено
ЗСУ, військові
За добу 4 липня на фронті відбулося 155 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
08:28
Кількість уражень дронами виходить на рівень із артилерією, - Сирський про пріоритетність розвитку БПЛА
08:01
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні, але помічені в Азовському
08:00
OPINION
Микола Княжицький
Влада без стратегії для держави
07:50
Атака шахедів, ЗСУ
Цієї ночі українська ППО збила усі 32 "шахеди", запущені росіянами
07:44
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: кількість загиблих зросла до восьми
07:34
ЗСУ
За добу Сили оборони знищили 54 ворожі артсистеми, 10 танків та понад тисячу окупантів, - Генштаб
07:30
Роман Ратушний
"Він був відчайдухом, найкращим із нас": Романові Ратушному могло б виповнитись 27 років
07:22
Литва прапор
Міноборони Литви терміново закупить дрони на 36 млн євро
07:03
Кір Стармер
Лідер лейбористів, які лідирують на виборах у Британії, зробив першу заяву після оприлюднення екзитполів
06:44
Ємен, хусити
У Червоному морі США знищили 2 кораблі та радіолокаційну станцію хуситів
06:36
Володимир Путін
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
06:12
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, Копа Америка
Копа Америка: Аргентина попри помилку Мессі перемогла Еквадор у серії пенальті
06:01
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
НАТО на саміті у США має визначити РФ найбільшою загрозою безпеці та адаптувати політику до цього, - Бербок
05:40
Анонс
Кіліан Мбаппе та Кріштіану Роналду, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 5 липня
04:58
Василь Ломаченко
Американський чемпіон звинуватив Ломаченка у боягузтві
04:36
Джо Байден
Вибори у США: Байден після дебатів з Трампом відвідав лікаря
04:14
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ запустила по Україні кілька груп безпілотників у ніч проти 5 липня: на Київщині працювала ППО
03:38
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Євро-2024,
Роналду заради нового рекорду збирається у 41 рік поїхати на ЧС, - ЗМІ
01:59
Інтерв’ю
Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин
Орбан не пропонує мирного плану, він пропонує узаконити зґвалтування, - депутат польського Сейму Павел Коваль
01:41
Анджей Дуда
У Польщі на 8 липня скликали засідання Радбезу. Дуда назвав причину
01:14
Валерій Залужний
Залужний уже вирушив до Великої Британії, – ЗМІ
00:56
Сергій Ребров
Ребров розсекретив, що робив на зустрічі Зеленського та Орбана
00:35
Оновлено
Дані екзит-полів: на дострокових виборах у Британії переконливо перемагають лейбористи
2024, четвер
4 липня
23:53
Дональд Туск
Туск відреагував на чутки про ймовірний візит Орбана у Москву
23:29
Хезбола, Ліван
"Хезболла" випустила понад 200 ракет і дронів по Ізраїлю. ЦАХАЛ натомість ударив по об'єктах "Хезболли" в Лівані
23:24
Польща кордон
Ситуація на польсько-білоруському кордоні: Варшава проситиме допомоги у Фінляндії, Німеччини та Греції
23:00
На фото: Григорій Лепс
Литва закликала YouTube видалити акаунти Газманова, Лепса й "Любе"
22:45
Ростислав Карандєєв
Близько 1,5 млн українських музейних експонатів залишилися на ТОТ, - Мінкульт
22:18
фейк
"Новий пакет допомоги США Україні призведе лише до нових жертв": фейки та маніпуляції РФ за 4 липня
22:01
Ілюстративне фото
ГУР дронами атакувало Тамбовський пороховий завод в Росії
21:56
Шарль Мішель
Країна, яка головує в ЄС, не має повноважень від імені унії взаємодіяти з РФ, - президент Євроради Мішель
21:43
Володимир Зеленський
"Серед основного – дрони й РЕБ": Зеленський розповів про важливі рішення, ухвалені на Ставці
21:23
Чехія
Чехія не визнає закордонних паспортів громадян РФ без біометричних даних
20:59
Прапор США
США вперше розмістять у Японії 48 винищувачів F-35A
20:35
Чорне море, узбережжя
У процесі розмінування Чорного моря Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже 6 мін
20:26
РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини, 04.07.24
РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини: загинула людина, 7 поранених
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі нового пакета військової допомоги від США та як вдається стримувати окупантів на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:06
OPINION
Орест Сохар
Чому у Франції режим національної катастрофи?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV