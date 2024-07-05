"Беру відповідальність за поразку": Сунак привітав лідера лейбористів Стармера з перемогою на виборах у парламент

Про це повідомляє BBC.

"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", - заявив ще чинний прем'єр Британії Сунак, подякувавши жителям виборчого округу Річмонд і Норталлертон за їхню постійну підтримку.

Сунак підкреслив, що влада перейде з рук в руки мирним і впорядкованим способом, з доброю волею з усіх боків. На його думку, це те, що повинно дати всім впевненість у стабільності та майбутньому Британії.

"Сьогодні ввечері британський народ виніс тверезий вердикт, є чому навчитися. І я беру відповідальність за поразку. Багатьом хорошим, працьовитим кандидатам-консерваторам, які програли сьогодні ввечері, попри їхні невтомні зусилля, їхні місцеві записи та результати, а також їхню відданість своїм громадам. Мені шкода", - заявив Сунак.