"Беру відповідальність за поразку": Сунак привітав лідера лейбористів Стармера з перемогою на виборах у парламент
Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів
Про це повідомляє BBC.
"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", - заявив ще чинний прем'єр Британії Сунак, подякувавши жителям виборчого округу Річмонд і Норталлертон за їхню постійну підтримку.
Сунак підкреслив, що влада перейде з рук в руки мирним і впорядкованим способом, з доброю волею з усіх боків. На його думку, це те, що повинно дати всім впевненість у стабільності та майбутньому Британії.
"Сьогодні ввечері британський народ виніс тверезий вердикт, є чому навчитися. І я беру відповідальність за поразку. Багатьом хорошим, працьовитим кандидатам-консерваторам, які програли сьогодні ввечері, попри їхні невтомні зусилля, їхні місцеві записи та результати, а також їхню відданість своїм громадам. Мені шкода", - заявив Сунак.
- Голова Лейбористської партії Кір Стармер, який лідирує у парламентських виборах у Великій Британії, зробив свою першу офіційну заяву після оприлюднення екзитполів.
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