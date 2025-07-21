"Знає, як працює система": член оборонного комітету ВР Рахманін про Шмигаля на посаді міністра оборони

Таку думку в інтерв'ю "Радіо NV" висловив член оборонного комітету ВР Сергій Рахманін.

"Для того, щоб очолювати таке складне, важке, велике і дуже важливе міністерство, як Міністерство оборони, особливо під час повномасштабної війни, людина, яка туди приходить, вона, з мого погляду, має бути залучена або принаймні дотична до розв'язання безпекових, оборонно-промислових, військових проблем. Вона має бути людиною з досвідом роботи в системі, вона мусить знати, як працює система. Вона мусить мати навички планування, координації. Всього цього у Рустема Умєрова, я зараз там не переходжу на якісь нюанси, не було з об'єктивних причин", - вважає нардеп.

Він зазначив, що не розуміє причин, з яких президент Володимир Зеленський призначив на посаду міністра оборони людину, яка "не мала базових скілів" для керування цим міністерством.

На думку Рахманіна, Міністерству оборони під управлінням Умєрова бракувало планування, виконавської дисципліни, координації дій усередині міністерства й комунікації як усередині міністерства, так і з іншими структурами сектору безпеки й оборони.

На його переконання, в цьому відомстві багато випадкових людей.

"У чому переваги Шмигаля? Ще раз кажу: для того, щоб цей перехід був максимально безболісним, людина мала бути дотичною, долученою до безпекових проблем. Крім міністра оборони, в структурі Кабміну таких людей було, на мій погляд, четверо. Це керівник Мінстратегпрому, це керівник Мінцифри, який просто через обставини долучений до цього процесу. Це міністр внутрішніх справ. І це, власне, прем'єр, який є багаторічним членом Ставки, який є багаторічним членом Радбезу і який очолює уряд, який ухвалює всі доленосні рішення, які стосуються оборонно-промислового комплексу, Міністерства оборони, взагалі сектору безпеки й оборони в уряді. Тому він базові скіли ці має. Чи означає це, що він буде бездоганним міністром? Ні. Але ще раз кажу, у нього є навички, які йому дозволяють не гаяти час на те, щоб просто зануритися в питання, зрозуміти, як це працює і банально вивчити військову лексику", - висловився Рахманін.