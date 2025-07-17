Люди, зброя, система: Шмигаль розповів про ключові напрями роботи на новій посаді

Про це він сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Шмигаль подякував за довіру очолювати Міноборони й розповів про ключові напрями роботи.

"Люди. У центрі - український воїн. Наше завдання - якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок, медична підтримка", - йдеться у повідомленні.

Він також акцентував на зброї, наголосивши, що Україна має наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати. Міністр оборони сказав, що президент поставив завдання за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Крім того, він планує посилити взаємодію з партнерами й створити коаліцію спроможностей.

Разом із тим Шмигаль планує працювати над системою, оскільки міністерство повинно працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії. За його словами, ставку зроблять на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень.

"Упевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", - підсумував він.