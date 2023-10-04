Полковник Грант розказав, чи вплине рішення Конгресу США на допомогу союзників Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не треба занадто багато переживати до того, що приймає Конгрес та якими є його рішення. Ми знаємо, що Конгрес славиться тим, що вони завжди затримують певне фінансування. І це не вперше відбувалося, ми таке вже бачили. Тому, я б цим сильно не переймався б. Однак важливо те, що все ж таки кошти виділили для України. Знову ж таки сказавши, що це ті кошти, які попередньо були виділені для України та були витрачені. Міністерство отримало певну кількість мільярдів доларів, які ще не використало. Тому, я думаю, що сильного прориву у цьому плані не буде", - зазначив військовий експерт.

Глен Грант впевнений, що якась перерва щодо постачання фінансів чи надання моральної підтримки з боку США Україні має вплив й на інші країни.

"Однак я невпевнений, що це вплине на загальну єдність Європейського Союзу. Маю переконання, що зусилля щодо допомоги Україні будуть продовжуватися", - резюмував Грант.