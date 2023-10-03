За США стежать і союзники і противники: Держдеп закликав конгрес вжити заходів щодо підтримки України
Держдеп звернувся із закликом до Конгресу вжити вкрай важливих заходів для продовження підтримки України, підкресливши, що за цим спостерігають і союзники, і противники США
З відповідною заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Хоча ми маємо можливості продовжувати підтримку України в її здатності захищатися в найближчій перспективі, ми вже вичерпали значну частину наявного фінансування допомоги у сфері безпеки. Вкрай важливо, щоби Конгрес вжив заходів", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.
Він наголосив, що потужна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження допомоги Україні, бо йдеться не лише про Україну.
"Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним лідерам, як президент Путін, робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, це зруйнує весь Статут ООН, і ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де, будь-коли",- зауважив речник Держдепу.
Він також зазначив, що в разі відмови підтримувати Україну, американський народ заплатить вищу ціну.
Крім того, Міллер наголосив, що допомога України має передбачати крім захисту свого суверенітету також відновлення безпеки та процвітання демократії.
"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Наші союзники, наші супротивники та світ стежитимуть за цим",- зауважив представник Держдепу.
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