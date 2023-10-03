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За США стежать і союзники і противники: Держдеп закликав конгрес вжити заходів щодо підтримки України

3 жовтня, 2023 вiвторок
02:20
Світ Держдеп США

Держдеп звернувся із закликом до Конгресу вжити вкрай важливих заходів для продовження підтримки України, підкресливши, що за цим спостерігають і союзники, і противники США

З відповідною заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Хоча ми маємо можливості продовжувати підтримку України в її здатності захищатися в найближчій перспективі, ми вже вичерпали значну частину наявного фінансування допомоги у сфері безпеки. Вкрай важливо, щоби Конгрес вжив заходів", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що потужна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження допомоги Україні, бо йдеться не лише про Україну.

"Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним лідерам, як президент Путін, робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, це зруйнує весь Статут ООН, і ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де, будь-коли",- зауважив речник Держдепу.

Він також зазначив, що в разі відмови підтримувати Україну, американський народ заплатить вищу ціну.

Крім того, Міллер наголосив, що допомога України має передбачати крім захисту свого суверенітету також відновлення безпеки та процвітання демократії.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Наші союзники, наші супротивники та світ стежитимуть за цим",- зауважив представник Держдепу.

  • 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів.
  • Президент США Джо Байден у неділю, 1 жовтня, закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.
  • Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує поставкам зброї й обладнання, які ухвалені раніше.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.
  • Раніше Міллер заявляв, що двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.
вибори президента
США
допомога Україні
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