Про це заявив британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.

Він зазначив, що для дронових атак на РФ доведеться залучити величезні кошти, адже йдеться про БПЛА вартістю $200 - 300 тис., тому є проблеми з їхнім придбанням або виготовленням. Україна поки не може виробляти дрони великими партіями, адже для цього потрібні гроші та час.

"Який сенс робити це над Москвою, якщо російські безпілотники над Києвом ще більше згуртовують людей у прагненні перемогти у цій війні. Слід урахувати, що польоти безпілотників над Москвою і вбивства людей лише посилять рішучість росіян до перемоги. Не можна думати, що вони інші. Це, ймовірно, буде той самий ефект, у випадку нанесення занадто великої шкоди. Набагато важливіше тримати населення подалі від війни, наскільки це можливо, тоді як основною мішенню має бути їхнє керівництво - Шойгу, Герасимов, Путін, тому що люди їх не люблять. Якщо ви почнете перетворювати це на війну між російським населенням і українцями, то, боюся, Україна буде у величезній біді, тому що у росіян набагато більше ресурсів в плані людей і техніки", - наголосив полковник.