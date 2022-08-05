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Половина країн Великої двадцятки не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg

5 серпня, 2022 п'ятниця
14:22
Світ

На країни, які входять до G20, припадає 85% світового економічного виробництва. Проте лише половина з них приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на Росію через її вторгнення в Україну

Про це пише Bloomberg. 

Видання повідомляє, що з такою статистикою зіткнувся державний секретар США Ентоні Блінкен під час його тривалого туру Південно-Східною Азією та Африкою.

"Велика частина світу не готова слідувати зусиллям США та Європи щодо ізоляції Росії президента Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Журналісти наголошують, що найбільше від ізоляції Росії ухиляється Китай. За кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну,  Сі Цзіньпін оголосив про "безмежну" дружбу з РФ. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли після початку війни. У червні країна витратила на закупівлі енергоресурсів у РФ на 72% більше, ніж роком раніше.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також говорив з Путіним про те, як можна розвивати торгівлю. А Луїс Інасіо Лула да Сілва, лідер Бразилії, поклав відповідальність за війну на Україну, так само як і на Росію.

У Південній Африці президент Сиріл Рамафоса розкритикував санкції, введені США. За інформацією чиновника, яки говорив на правах анонімності, Туреччина дійшла висновку, що покарання Росії завдасть шкоди економічним і політичним інтересам Анкари. Говорять про втрату в розмірі 35 мільярдів доларів через високі витрати на енергоносії та вплив на туризм.

Bloomberg зазначає, що одна з причин такої стриманої реакції Глобального Півдня на війну лежить, звичайно, в економічній площині. Але є й інші, зокрема, "історична близькість до Москви".

  • 3 серпня Швейцарія долучилася до 7-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який включає заборону на імпорт російського золота.
  • 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.

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санкції проти Росії
війна з Росією
Велика сімка
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