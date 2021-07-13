Половина населення Євросоюзу отримала повну вакцинацію від коронавірусу, - фон дер Ляєн
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в ЄС наразі достатньо вакцини, що повністю прищепити 70% дорослого населення
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
"Більше половини всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані!" - написала президент ЄК.
"Щоб уберегтися від варіантів та уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Давайте зробимо це" - додала ексміністр оборони Німеччини.
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