Половина населення Євросоюзу отримала повну вакцинацію від коронавірусу, - фон дер Ляєн

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.



"Більше половини всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані!" - написала президент ЄК.



"Щоб уберегтися від варіантів та уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Давайте зробимо це" - додала ексміністр оборони Німеччини.