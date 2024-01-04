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Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"

4 січня, 2024 четвер
11:13
Культура На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"

Український військовослужбовець, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський зазначив, що задоволений переробленим текстом своєї пісні "Стільникове Кохання"

Про це він написав у Facebook.

Студія "Квартал 95" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу" переспівала пісню "Стільникове Кохання" гурту "Тартак". У ній коміки змінили слова та пишуть СМС, звертаючись до Бога. Пісня стала фінальною у першій частині концерту.

Положинський, який є автором слів та композитором, поділився, що прослухав композицію.

"Це вперше моя пісня прозвучала в одному концерті з Пивоваровим, Колою, Монатіком, Могилевською та Тіною Кароль. Це вперше я разом з Андрієм Мухою (Самойлом) та Андрієм Благуном у такому концерті - хоч і опосередковано - виявився хедлайнером. І вперше я почув перероблений текст своєї пісні та виявився ним задоволений", - написав Положинський.

Він додав, що мріє про той час, коли в новорічну ніч на кожному каналі буде круте українське шоу й глядачі розриватимуться від бажання кожне з них подивитися. 

"А на якомусь скромному каналі буде програма, складена з моїх улюблених пісень, і серед них - якась одна, чи може й не одна, моя власна", - підсумував артист.

музика
квартал 95
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