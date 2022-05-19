Польща допоможе Швеції та Фінляндії, якщо Росія нападе на ці країни до отримання членства в НАТО, – Моравецький

Про це він зазначив під час конференції, повідомляє Reuters.

"Я вважаю вступ Швеції та Фінляндії до НАТО важливим сигналом зміцнення безпеки в Європі, – говорить Моравецький. – І хочу дати зрозуміти, що в разі нападу на Швецію чи Фінляндію під час їхнього приєднання, Польща прийде їм на допомогу".

8 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня президент Америки Джо Байден пообіцяв, що США захищатимуть Фінляндію та Швецію і без 5-ї поправки Статуту НАТО.

16 травня у МЗС Росії заявили, що не миритимуться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

12 травня Фінляндія оголосила про намір вступити до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.

Міністерство закордонних справ РФ погрожує Фінляндії через членство в НАТО військовою відповіддю.