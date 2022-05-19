Польща допоможе Швеції та Фінляндії, якщо Росія нападе на ці країни до отримання членства в НАТО, – Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова прийти на допомогу Швеції та Фінляндії, якщо Росія вирішить напасти до моменту надання їм членства у НАТО
Про це він зазначив під час конференції, повідомляє Reuters.
"Я вважаю вступ Швеції та Фінляндії до НАТО важливим сигналом зміцнення безпеки в Європі, – говорить Моравецький. – І хочу дати зрозуміти, що в разі нападу на Швецію чи Фінляндію під час їхнього приєднання, Польща прийде їм на допомогу".
- 8 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня президент Америки Джо Байден пообіцяв, що США захищатимуть Фінляндію та Швецію і без 5-ї поправки Статуту НАТО.
- 16 травня у МЗС Росії заявили, що не миритимуться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 12 травня Фінляндія оголосила про намір вступити до НАТО
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- Міністерство закордонних справ РФ погрожує Фінляндії через членство в НАТО військовою відповіддю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе