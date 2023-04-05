Польща допоможе у відбудові України й пошуку викрадених Росією дітей
Польща висловила готовність долучитися до відбудови України та сприятиме в пошуку викрадених Росією українських дітей
Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
Як зазначили в Офісі президента України, сторони обговорили низку економічних та інфраструктурних питань, а також можливості щодо відбудови України.
Зокрема, під час візиту було підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та міністерством економічного розвитку й технологій Польщі про співпрацю у відбудові України.
"Впевнений, що наше відновлення допомагатиме розвитку і польського бізнесу, і обох наших країн", – прокоментував Зеленський.
Він додав, що Україна зацікавлена в максимальному залученні польського бізнесу. І наголосив: "Ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвестицій".
Також під час перемовин йшлося про подальші кроки для зближення України з Європейським Союзом та їхню підтримку з боку уряду Польщі.
Окрім того, Зеленський подякував за спільну ініціативу Польщі та Європейської комісії щодо пошуку й повернення дітей, яких Росія викрала з тимчасово окупованих територій і намагається позбавити родини, країни та національної ідентичності.
"Шукаємо рішення, як повернути українських діточок, які були силою викрадені, депортовані нашим ворогом – Російською Федерацією. Наші польські брати готові допомогти Україні в пошуку та поверненні дітей", – зазначив глава держави.
Матеуш Моравецький сказав, що Варшава підтримує прагнення України вступити до Євросоюзу та НАТО. Він додав, що Польща обговорює з європейськими партнерами та США, як побудувати нову архітектуру безпеки. Й наголосив, що зараз "не може бути й мови про угоди з лютою, варварською Росією".
"Це від України залежить, що вона визначить як прийнятні для себе умови миру та безпеки", – зазначив він.
Під час пресконференції за підсумками зустрічі з Моравецьким Зеленський також розповів, що вдалося знайти вихід із ситуації з протестами фермерів через українське зерно.
"Ми обговорювали питання щодо наших фермерів – польських і українських. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв’яжемо всі питання, тому що не може бути будь-яких складнощів між такими близькими партнерами й реальними друзями, як Польща та Україна", – зазначив Володимир Зеленський, не уточнивши, яким є цей вихід.
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