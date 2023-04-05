Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Зеленський у Польщі підпише протокол про оборонну техніку для України

Зеленський у Польщі підпише протокол про оборонну техніку для України

5 квітня, 2023 середа
14:29
Світ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі підпише протокол щодо постачання оборонної техніки та БТР Rosomak

Про це інформує Bloomberg з посиланням на опублікований канцелярією прем'єр-міністра план візиту. 

5 квітня Зеленський розпочав візит до Польщі для обговорення оборонного та економічного співробітництва. Український президент підпише угоду про постачання озброєння.

"Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу підпишуть протокол про наміри щодо постачання оборонної техніки", - пише відомство.

Повідомляється, що угода включає бронетранспортер Rosomak польського виробництва.

  • Зранку 5 квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де він зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Він вручив Зеленському найвищу нагороду країни.
  • Також під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі може статись оформлення дорожніх карт регіональної інтеграції України з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії.  
  • У Польщі візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської сприймається як велика подія - весь світ дивиться на них як на символ незламності та цей символ приїздить до Польщі, сказала кореспондентка Еспресо Залевська.  
Польща
зброя
Президент України
ЗСУ
війна з Росією
Володимир Зеленський
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Автор Сергій Марченко
4 квітня, 2023 вiвторок
"Війна у Буковелі". Персонажів на кшталт Фатули створює корупція
4 квітня, 2023 вiвторок
Захід зрозумів, що артилерія повернула собі статус "бога війни" - маховик галузі розкручується, - головред Defense Express Катков
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
4 квітня, 2023 вiвторок
Впродовж найближчого часу очікуватимемо агонію російського наступу. Колонка Сергія Згурця
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 квітня
14:47
на фото затримання Олега Кулініча
У СБУ сказали, чи можуть Кулініча обміняти в Росію, як Медведчука
14:39
Росія
У небі над Ленінградською областю РФ зафіксували невідомий літаючий об'єкт
14:29
опалення
У Харкові 6 квітня завершать опалювальний сезон. Терехов назвав його "безпрецедентним в історії України"
14:17
Ексклюзив
Іскандер М
Тактична ядерна зброя може бути знищена на території Білорусі, - офіцер ЗСУ Лапін
14:15
ФСБ
У Криму ФСБ вперше з 2014 року проводить перевірки авто, шукає українське підпілля, - ЦНС
14:12
Нафта
Польська PKN Orlen розірвала останній контракт із РФ щодо постачання нафти
14:04
OPINION
Євстратій Зоря
Як в УПЦ-МП позбуваються неугодних ієрархів
14:03
сніг, погода, зима
Сильний вітер, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Україні на 6 квітня від Наталки Діденко
13:59
Сі Цзіньпін і Зеленський
У Китаї заявили, що Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському, бо "дуже зайнятий", а не тому, що він на боці РФ
13:54
Вибух у кав'ярні Петербурга, де загинув російський пропагандист Татарський
Представник ГУР Юсов: Татарського вбив Путін і персональна відповідальність на ньому
13:48
Ексклюзив
Зеленський та Дуда
Візит Зеленського - це дуже велика подія в Польщі, - коресподентка Еспресо Залевська
13:47
Юрій Ігнат
РФ в Україні використала стратегічний запас високоточних ракет на трансформаторні будки, – Ігнат
13:39
Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людей загинули, 4 поранені
13:29
Передача безпілотника
За дев'ять місяців існування Армія дронів замовила 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн, - Федоров
13:24
Ексклюзив
Олексій Резніков
Резніков прокоментував продовження чинних контрактів на закупівлю харчів для ЗСУ
13:24
У Києві запрацює дитяча залізниця у Сирецькому парку: графік і ціни
13:18
Китай
Посол Китаю в ЄС: Заява Москви та Пекіна про дружбу є "риторичним прийомом"
13:15
Карта бойових дій-0504
Карта бойових дій за період 30 березня – 5 квітня. Розпочався бій за серце Бахмута
13:14
світло
На Житомирщині можливе відключення світла, - Укренерго
13:02
Оновлено
Зеленський та Дуда
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
12:55
Зерно
Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через проблеми з імпортом українського зерна
12:45
російська пропаганда
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну у світових ЗМІ
12:35
Ексклюзив
Ростислав Павленко
Еспресо, 5-й та Прямий канали за час війни не ставили під сумнів безпекові питання, їх треба повернути до "цифри", - нардеп Павленко
12:33
Митрополит УПЦ (МП) Павло зі своїм адвокатом Олегом Поваляєвим у залі суду
Слідчі допитали екснамісника Києво-Печерської Лаври Павла
12:12
донор крові
МОЗ закликало донорів з негативним резус-фактором здавати кров для захисників
12:11
опалення
Кличко оголосив про завершення опалювального сезону в Києві 8 квітня
12:11
Ексклюзив
Зеленський Дуда
Під час візиту Зеленського до Варшави може відбутись укріплення союзу України з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії, - політолог Левусь
12:04
OPINION
Віктор Бобиренко
Не все ж їм убивати українських героїв...
11:57
магазин продукти
На полицях магазинів окупованої Луганщини з'явилися іранські товари, - ЦНС
11:55
комендантська година
У Києві не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень
11:49
DreamWorks Animation розпочала роботу над п'ятою частиною мультфільму про Шрека
11:47
телевізор телебачення
В Естонії заблокували ще півсотні доменів для перегляду російського телебачення
11:44
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
МЗС Росії вимагає звільнити митрополита Павла
11:37
на фото затримання Олега Кулініча
Держбюро розслідувань знайшло нові докази співпраці ексначальника ГУ СБУ в Криму Кулініча з ФСБ
11:29
Іспанія відправить в Україну танки Leopard у другій половині квітня, – Міноборони
11:21
Михайло Подоляк
Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців, - Подоляк
11:17
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Маляр розповіла, на що спрямовані пропагандистські повідомлення РФ про Бахмут
11:10
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Україна потребує гарантій безпеки, оскільки навіть після перемоги матиме агресивного сусіда, - глава МЗС Канади
11:02
на фото: галактика
Вчені зафіксували сигнал з космосу, який постійно повторюється
10:52
Оновлено
Упродовж доби РФ убила 4 жителів Донеччини, 11 людей поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV