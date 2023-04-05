Зеленський у Польщі підпише протокол про оборонну техніку для України

Про це інформує Bloomberg з посиланням на опублікований канцелярією прем'єр-міністра план візиту.

5 квітня Зеленський розпочав візит до Польщі для обговорення оборонного та економічного співробітництва. Український президент підпише угоду про постачання озброєння.

"Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу підпишуть протокол про наміри щодо постачання оборонної техніки", - пише відомство.

Повідомляється, що угода включає бронетранспортер Rosomak польського виробництва.