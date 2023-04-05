Зеленський у Польщі підпише протокол про оборонну техніку для України
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі підпише протокол щодо постачання оборонної техніки та БТР Rosomak
Про це інформує Bloomberg з посиланням на опублікований канцелярією прем'єр-міністра план візиту.
5 квітня Зеленський розпочав візит до Польщі для обговорення оборонного та економічного співробітництва. Український президент підпише угоду про постачання озброєння.
"Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу підпишуть протокол про наміри щодо постачання оборонної техніки", - пише відомство.
Повідомляється, що угода включає бронетранспортер Rosomak польського виробництва.
- Зранку 5 квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де він зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Він вручив Зеленському найвищу нагороду країни.
- Також під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі може статись оформлення дорожніх карт регіональної інтеграції України з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії.
- У Польщі візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської сприймається як велика подія - весь світ дивиться на них як на символ незламності та цей символ приїздить до Польщі, сказала кореспондентка Еспресо Залевська.
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