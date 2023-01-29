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Польща допоможе Україні з діджиталізацією музеїв

29 січня, 2023 неділя
15:21
Культура Львівський історичний музей

Міністерство культури Польщі підписало з Міністерством культури України проєкт про "Впровадження електронної системи реєстру Музейного форду України"

Про це повідомляє Олександр Ткаченко. 

"Державна частина Музейного фонду України наразі налічує понад 12 мільйонів об'єктів. З початком повномасштабної війни потреба в діджиталізації музейних ресурсів України стала нагальною. Разом з обстрілами, пограбуваннями та руйнуваннями музеїв, знищується облікова документація, яка містить всю важливу інформацію про музейні цінності", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко пояснив, що завдяки цьому проєкту можна буде розуміти статус та місцезнаходження кожного об‘єкту, це зробить автоматизованою підготовку документів для переміщення, створить інтероперабельність з іншими реєстрами держави та європейськими культурними спільнотами. 

Зазначається, що в рамках проєкту буде створено електронний реєстр та проведені навчання фахівців, які з ними працюватимуть.

"Реєстр буде доступний для взаємодії з державними та міжнародними системами та сервісами для отримання дозволів на вивіз культурних цінностей та подальшої інтеграції України в мистецьку спільноту Європи. Окрім цього, відкриті дані реєстру будуть опубліковані на інформаційному вебресурсі для популяризації українського мистецтва та музейних колекцій", - зазначається у поясненні.

  • Національний музей історії України у Другій світовій війні поповнився новими експонатами із зони бойових дій.

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