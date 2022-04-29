Польща готова захищати небо Словаччини, якщо та передасть Україні бойові літаки, - польське міноборони
Міністерство оборони Польщі заявило про готовність захищати небо Словаччини, якщо та передасть Україні бойові літаки у якості військової допомоги у війні з Росією
Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням Sky News.
За попередніми даними, міністр оборони Польщі оголосив, що країна готова охороняти повітряний простір Словаччини, коли та припинить використання літаків МіГ-29, що відкриє шлях для потенційної доставки радянських літаків в Україну.
Словаччина, яка наразі використовує 12 літаків МіГ-29, заявила на початку квітня про можливу передачу літаків Україні у якості військової допомоги, у випадку якщо словацький повітряний простір буде захищено.
"Я отримав підтвердження, що Польща готова подбати про авіапростір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить приземлити літаки МіГ-29", – сказав міноборони Словаччини Ярослав Надь на пресконференції зі своїм польським колегою.
Надь також повідомив, що для прийняття такого рішення необхідні законодавчі заходи і що Словаччина працює над вирішенням цієї проблеми.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у свою чергу заявив, що країна може використати свій досвід охорони повітряного простору країн Балтії.
"Ці завдання виконуватимуться з території Польщі... Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", – сказав Блащак.
Міністри двох країн-членів НАТО наразі не повідомили, коли саме розпочнеться місія Польщі в авіапросторі Словаччини.
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