Польща хоче перенаправити кошти для відновлення після COVID-19 на фінансування армії
Польща хоче витратити гроші європейського фонду відновлення після пандемії коронавірусу на фінансування армії з огляду на війну Росії проти України
Про це заявив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький.
"Суперечку з Європейською комісією має бути закінчено. Справжній конфлікт відбувається на сході від Польщі, а кошти з KPO означають більше грошей на польську армію", - підкреслив політик.
У червні комісія схвалила план відновлення польської економіки, що постраждала від пандемії COVID-19, на загальну суму понад 35 мільярдів євро.
- Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною.
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