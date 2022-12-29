Про це заявив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький.

"Суперечку з Європейською комісією має бути закінчено. Справжній конфлікт відбувається на сході від Польщі, а кошти з KPO означають більше грошей на польську армію", - підкреслив політик.

У червні комісія схвалила план відновлення польської економіки, що постраждала від пандемії COVID-19, на загальну суму понад 35 мільярдів євро.

Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною.

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