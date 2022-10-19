Польща купила в Південної Кореї 288 РСЗВ Chunmoo

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що перші 18 установок Chunmoo буде доставлено вже у 2023 році для захисту східної Польщі.

Зброя виробляється компанією Hanwha Defense, оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp.

У липні у Варшаві Польща та Південна Корея підписали контракт на суму 5,8 мільярда доларів, який, за словами польських політиків, є ключовою частиною їх зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил після вторгнення Росії до України.

Польща також погодилася купити у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у липневому інтерв'ю ЗМІ, що літаки буде доставлено наступного року.

Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

У твітер міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що поставки корейського військового обладнання прямують до Польщі. Також він відзначив, що перші 10 танків і 24 гармати-гаубиці незабаром посилять східний фланг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo

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