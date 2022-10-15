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Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo

15 жовтня, 2022 субота
16:27
Світ Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo

Польща завершила переговори з Південною Кореєю щодо закупівлі близько 300 реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo

Про це розповів міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв’ю i.pl.

Очікується, що контракт буде підписано під час його візиту до Сеула наступного тижня.

"Ми завершили переговори щодо контракту на пускові установки Chunmoo. Маю намір підписати рамковий контракт на постачання близько 300 багатозарядних систем залпового вогню K239 Chunmoo. Це відмінна артилерійська зброя, і, ґрунтуючись на наших спостереженнях за війною в Україні, ми ясно бачимо, яку перевагу артилерія може створити на полі бою", - сказав Блащак.

Також за його словами, пускові установки Chunmoo мають такі ж можливості, як і раніше законтрактовані американські HIMARS. Перші одиниці Chunmoo прибудуть у Польщу наступного року. 

Крім пускових установок, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

  • 5 жовтня стало відомо, що Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії.

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Польща
зброя
Південна Корея
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