Польща домовляється з США щодо спільного використання ядерної зброї на фоні погроз РФ

Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Gazeta Polska.

"Перша проблема полягає в тому, що ми не маємо ядерної зброї. Немає жодних ознак того, що ми, Польща, отримаємо її у наші руки у найближчому майбутньому. Завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерного озброєння. Ми говорили з американськими лідерами про те, чи Сполучені Штати розглядають таку можливість. Тема відкрита", - сказав Анджей Дуда.

Програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають такої зброї, брати участь у плануванні її використання.

Ця програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю (таких країн у НАТО зараз три: США, Велика Британія та Франція. - Ред.). Тільки Штати надавали свою зброю іншим державам в межах програми.

У рамках програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики щодо ядерної зброї, утримують технічне обладнання (зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю), необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність. При цьому Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі та погрозах застосувати проти Росії ядерну зброю.

30 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати наразі не бачили кроків Росії, які б сигналізували, що вона застосує ядерну зброю у війні проти України

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