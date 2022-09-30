США не бачать кроків Росії з підготовки до ядерного удару, - Блінкен

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції в Держдепартаменті США.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, чи Росія робить насправді щось, що вказує на те, що вони розглядають можливість використання ядерної зброї. На сьогодні ми не бачили, щоб вони робили такі дії", - сказав Блінкен.

Але він наголосив, що США "дуже серйозно ставляться до брязкання ядерною зброєю президента Росії Владіміра Путіна".

"Але ми також знаємо, що Росія займається жахливою, жахливою жорстокістю щодо України, і тому до погроз, які вони роблять, ми ставимося дуже серйозно", - продовжив він.

Блінкен підкреслив, що США розробляють всі можливі сценарії подальшого розвитку подій, включаючи можливий ядерний удар РФ.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність. При цьому Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі та погрозах застосувати проти Росії ядерну зброю