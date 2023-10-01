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Польща на межі виходу з ЄС, - журналіст Чех

1 жовтня, 2023 неділя
16:11
Світ Польща

Журналіст Мирослав Чех розповів, що більшість поляків вважає, що ставкою на виборах в Польщі є членство їхньої країни в ЄС

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дуже багатьох поляків дістала політика партії "Право та справедливість". Ця партія вже понад 8 років при владі й полякам вже хочеться чогось іншого. В "Право та справедливість" дуже сильно перегнули палку з пропагандою, а також кількість скандалів, повʼязаних з цією партією, дуже сильно вплинуло на позицію людей", - пояснив Чех.

Журналіст зауважив, що більшість поляків розуміють, як парламентські вибори можуть вплинути на майбутнє їхньої країни

"Люди, які прийшли на Марш мільйона сердець, мають свідомість того, що Польща знаходиться за крок від виходу з Європейського Союзу. Оскільки партія "Право та справедливість" обрали шлях конфронтації з ЄС. Відповідно вони також мають дуже жорстку антинімецьку політику. Також не є таємницею й те, що в партії "Право та справедливість" хочуть дочекатись перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. Таким чином вони чекають на зміну зовнішньої політики США, а відповідно й самої Європи. Тому більшість поляків вважає, що ставкою на виборах в Польщі є членство їхньої країни в ЄС", - додав він.

За кого та за що голосуватимуть поляки за два тижні

15 жовтня поляки обиратимуть депутатів обох палат свого парламенту - верхньої (сенату) та нижньої (сейму).

Одночасно проходитиме ініційований "ПіС" загальнопольський референдум, на який виноситься чотири запитання:

  1. "Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?"
  2. "Чи ви за підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 65 років для чоловіків?"
  3. "Чи підтримуєте ви прийом тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією?"
  4. "Чи підтримуєте ви усунення бар'єру на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?"

У неділю, 1 жовтня 2023 року, за два тижні до дня голосування на парламентських виборах, у столиці Польщі відбувається велелюдна вулична акція, покликана згуртувати прихильників ліберально-демократичної і центристської опозиції. Її організувала Громадянська коаліція

Польща
ЄС
вибори
Німеччина
Дональд Трамп
Анджей Дуда
США
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