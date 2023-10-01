У Варшаві опозиційна "Громадянська платформа" Дональда Туска проводить Марш мільйона сердець

До Громадянської коалілії наразі входять партії "Громадянська платформа" експрем'єра та ексголови Європейської ради (Брюссель) Дональда Туска, що є хедлайнером сьогоднішнього заходу, а також "Новочесна", "Польська ініціатива" та польська партія "Зелені".

Акція проходить з 12:00 до 16:00 за Варшавою (з 13:00 до 17:00 за Києвом).

"Неможливе стало можливим. Коли я бачу ці серця, коли я бачу ці сотні тисяч усміхнених облич, я відчуваю, що настає переломний момент в історії нашої батьківщини", - наводить слова Туска на початку маршу PolsatNews.

"Деякі люди сьогодні, одиниці, втекли зі столиці. Вони не хотіли вас бачити", - додав він, маючи на увазі з’їзд у Катовіце на півдні країни правлячої націонал-демократичної партії "Право і справедливість" (ПіС), що зараз у Польщі має і свого президента, і свій уряд, і свою парламертську більшість у нижній палаті парламенту.

"Сьогодні тут зібралася уся Польща.. Сьогодні увесь світ дивиться на Варшаву. Сьогодні ви усі знову маєте право на гордість, - наголосив Дональд Туск.

Новина доповнюється