Полякам треба буде висловитися з трьох пропонованих питань. У неділю, 13 серпня 2023 року, очільник уряду Матеуш Моравецький представив третє питання, передає Polsat.

Воно стосується вимоги керівництва Євросоюзу щодо розміщення мігрантів з інших континентів.

"У понеділок Рада міністрів ухвалить формулювання всіх питань референдуму. Ми подамо їх на наступному засіданні Сейму", - заявив польський прем'єр.

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За даними Polsat, ще має бути четверте питання. Його оголосять 14 серпня.

Разом із сьогоднішнім відомі наразі три запитання референдуму сформульовані наступним чином:

"Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?" "Чи ви за підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 65 років для чоловіків?" "Чи підтримуєте ви прийом тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією?"