Одночасно з виборами в Польщі восени пройде референдум: які виносяться питання
15 жовтня 2023 року на території Республіки Польща мають відбутися вибори обох палат парламенту (сейму й сенату). На цей же день буде призначено й загальнонародний референдум
Полякам треба буде висловитися з трьох пропонованих питань. У неділю, 13 серпня 2023 року, очільник уряду Матеуш Моравецький представив третє питання, передає Polsat.
Воно стосується вимоги керівництва Євросоюзу щодо розміщення мігрантів з інших континентів.
"У понеділок Рада міністрів ухвалить формулювання всіх питань референдуму. Ми подамо їх на наступному засіданні Сейму", - заявив польський прем'єр.
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За даними Polsat, ще має бути четверте питання. Його оголосять 14 серпня.
Разом із сьогоднішнім відомі наразі три запитання референдуму сформульовані наступним чином:
- "Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?"
- "Чи ви за підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 65 років для чоловіків?"
- "Чи підтримуєте ви прийом тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією?"
- Основну конкуренцію правлячій націонал-демократичній партії "Право і справедливість" становить ліберальна "Громадянська платформа" на чолі з експрем'єром та ексголовою Європейської Ради Дональдом Туском.
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