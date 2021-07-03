Туск очолив головну польську опозиційну партію

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дональд Туск був обраний заступником голови опозиційної партії країни "Громадянська платформа" і виконуватиме обов'язки голови.

Він заявив, що правління консервативної партії "Право і справедливість" під керівництвом Ярослава Качинського привело Польщу до повної ізоляції на міжнародній арені.

"Сьогодні в Польщі править зло, і ми готові боротися проти цього зла", - сказав Туск на з'їзді "Громадянської платформи".

Також він запевнив, що на 100% повернувся в політику.

Ліберально-консервативну "Громадянську платформу" у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажиньський. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку після семи років на посаді.

У 2014 році Туск став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019 року його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.

Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані на осінь 2023 року.