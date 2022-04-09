"Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, поки позиція щодо війни не зміниться": Качинський порадив Орбану сходити до окуліста, щоб "побачити Бучу"
Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "не бачить" звірств армії РФ у передмісті Києва, йому слід відвідати окуліста
Про це він сказав в інтерв'ю Radio Plus, передає Liga.net.
"Оцінка (поведінки Орбана, - ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", – сказав Качинський.
За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни РФ Україні не зміниться.
"Думаю, те, що робить Орбан, - він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно глухий кут", - підсумував віцепрем'єр.
- Раніше президент Володимир Зеленський розповів Bild, що якийсь "глава уряду з ЄС" вимагав від нього "доказів", що події у Бучі не інсценовані.
- Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела запевняють, що цією людиною є прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
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