"Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, поки позиція щодо війни не зміниться": Качинський порадив Орбану сходити до окуліста, щоб "побачити Бучу"

Про це він сказав в інтерв'ю Radio Plus, передає Liga.net.



"Оцінка (поведінки Орбана, - ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", – сказав Качинський.

За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни РФ Україні не зміниться.

"Думаю, те, що робить Орбан, - він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно глухий кут", - підсумував віцепрем'єр.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів Bild, що якийсь "глава уряду з ЄС" вимагав від нього "доказів", що події у Бучі не інсценовані.

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела запевняють, що цією людиною є прем'єр Угорщини Віктор Орбан.