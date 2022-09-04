Польща обдумує повернення до співпраці з Угорщиною в рамках Вишеградської четвірки, яка була зупинена через різні погляди на війну в Україні

Інтерв'ю повністю буде опубліковано в понеділок.

Матеуша Моравецького запитали, чи припинилася дружба Польщі з Угорщиною через різні підходи до війни в Україні, та чи існують шанси на повернення до співпраці в рамках Вишеградської групи.

"Ставлення до війни нас справді дуже різнило. Але я думаю, що з часом усі інші речі, в яких ми виявляли солідарність, розуміння та підтримку, знову згуртують нас. Я б цього дуже хотів", - сказав Моравецький, якого цитує в неділю видання wPolityce.

Також він пояснив, що співпраця в рамках Вишеградської групи значно зміцнює Польщу, Угорщину, Чехію та Словаччину. На запитання, чи можуть повернутися зустрічі Вишеградської групи, він відповів, що так.

"Я маю намір спробувати виробити формулу, в якій, чітко назвавши розбіжності, поважаючи чутливість українських друзів, ми зможемо повернутися як до співпраці в рамках V4, так і до спільної діяльності з Угорщиною в тих сферах, де ми маємо спільні цінності та інтереси. Я вірю в напрацювання такої платформи порозуміння. Крім того, поляки, ймовірно, більш готові до цього сьогодні, ніж у березні чи квітні.", - заявив він.

Нагадаємо, що 9 квітня віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, позиція Орбана, який "не бачив" звірств армії РФ у передмісті Києва, не зміниться.

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