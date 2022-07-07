Польща отримала британську систему ППО
Британська система ППО Sky Sabre надійшла до Польщі для захисту її повітряного простору
Про це повідомив польский міністр оборони Маріуш Блащак у твітер.
"Британська система ППО Sky Sabre вже перебуває у нашій країні, щоб гарантувати безпеку польскої повітряної зони. Це результат наших міцних стосунків і доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", – написав Блащак.
- Також до Польщі цього тижня прибуде танковий підрозділ з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.02
Купівля 35.02Продаж 35.59
-
EUR
Купівля 35.58Продаж 36.61
- Актуальне
- Важливе