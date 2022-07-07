Польща отримала британську систему ППО

Про це повідомив польский міністр оборони Маріуш Блащак у твітер.

"Британська система ППО Sky Sabre вже перебуває у нашій країні, щоб гарантувати безпеку польскої повітряної зони. Це результат наших міцних стосунків і доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", – написав Блащак.

Також до Польщі цього тижня прибуде танковий підрозділ з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.

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