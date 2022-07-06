До Польщі для підсилення східного флангу НАТО перекидають британський танковий підрозділ

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у власному твіттері.

"Підрозділ британських танків Challenger прибуде до Польщі цього тижня у рамках зміцнення союзницьких сил та долучиться до військових, які вже присутні у нашій країні. Це ще один потужний доказ підтримки Британії для східного флангу", - зазначив Маріуш Блащак.

Перед червневим самітом НАТО міністр казав, що Польща проситиме союзників про збільшення присутності Альянсу в країні на тлі російського вторгнення в Україну.

2 липня колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що російський диктатор Володимир Путін може використати самопроголошеного керівника Білорусі Олександра Лукашенка для провокацій проти Польщі чи Литви.

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