Польща передала Україні танки, - Матеуш Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна передала Україні свої танки, а взамін отримала техніку від Британії
Про це повідомляє польське видання Polska Times.
Журналісти запитали Матеуша Моравецького, чи правдою є заява прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки.
"Так", — відповів він.
На запитання про подробиці передачі, зокрема про кількість переданих Києву бронемашин, керівник польського уряду відповів: "Сьогодні я про це не говоритиму. Ми надамо інформацію про це своєчасно".
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