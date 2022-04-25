Підтримка Франції стане сильнішою, - Кулеба

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Я привітав президента Макрона та його команду з перемогою. Мій французький колега підтвердив, що підтримка Францією України буде ще сильнішою. Обговорили подальші санкції проти Росії, поставки зброї Україні та статус України кандидата в ЄС", - йдеться в повідомленні.