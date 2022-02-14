Польща підтвердила дату зустрічі ОБСЄ щодо агресії РФ проти України

Про це йдеться на сторінці Польського головування в ОБСЄ 2022 у Twitter.



Україна попросила польське головування ОБСЄ провести зустріч із Росією та іншими зацікавленими державами щодо незвичайних військових дій", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що зустріч буде скликана у вівторок згідко з Віденьским документом.



Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ймовірно зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться 15 лютого.

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