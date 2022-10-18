Польща планує зменшити допомогу українським біженцям
За планами польського уряду, з 2023 року українські біженці, що перебувають в країні понад 120 днів, мають оплачувати 50% власного утримання
Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України Павел Шефернакер в інтерв’ю PAP.
Він наголосив на необхідності посилення системи пільг для українських переселенців. Шефернакер зазначив, що Польща готова підтримувати українських переселенців, проте більш жорстка система пільг потрібна, "аби не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів".
Він зазначив, що у зв'язку з економічною кризою, утримання українських біженців стало дорожчати, тож вони будуть вимушені взяти на себе частину фінансових зобов'язань. Уповноважений відзначив, що багато біженців вже знайшли собі роботу в країні.
"Аби вони могли якомога краще адаптуватися та розпочати нормальне життя в Польщі, до тих пір, доки не зможуть повернутися на батьківщину, біженці мають почати брати участь у власному утриманні", - зазначив він.
За словами Шефернакера, з 1 січня 2023 року ті українці, які проживають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів, мають оплачувати 50% свого утримання. В середині наступного року особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.
Він наголосив, що тих біженців, які тільки прибули до Польщі, протягом перших 120 днів перебування все ще утримуватиме країна.
Зазначається, що даний законопроєкт польський сейм розгляне найближчими тижнями.
- Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс зазначив, що у Латвії перебуває близько 40 тис. українських біженців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе