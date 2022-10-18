Польща планує зменшити допомогу українським біженцям

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України Павел Шефернакер в інтерв’ю PAP.

Він наголосив на необхідності посилення системи пільг для українських переселенців. Шефернакер зазначив, що Польща готова підтримувати українських переселенців, проте більш жорстка система пільг потрібна, "аби не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів".

Він зазначив, що у зв'язку з економічною кризою, утримання українських біженців стало дорожчати, тож вони будуть вимушені взяти на себе частину фінансових зобов'язань. Уповноважений відзначив, що багато біженців вже знайшли собі роботу в країні.

"Аби вони могли якомога краще адаптуватися та розпочати нормальне життя в Польщі, до тих пір, доки не зможуть повернутися на батьківщину, біженці мають почати брати участь у власному утриманні", - зазначив він.

За словами Шефернакера, з 1 січня 2023 року ті українці, які проживають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів, мають оплачувати 50% свого утримання. В середині наступного року особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.

Він наголосив, що тих біженців, які тільки прибули до Польщі, протягом перших 120 днів перебування все ще утримуватиме країна.

Зазначається, що даний законопроєкт польський сейм розгляне найближчими тижнями.

Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс зазначив, що у Латвії перебуває близько 40 тис. українських біженців.

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