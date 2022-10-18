У Латвії перебуває близько 40 тис. українських біженців, - міністр закордонних справ Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що українці намагаються виїхати до Латвії через Росію з тимчасово окупованих територій України
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Цифри постійно змінюються. Остання цифра, яка є більш-менш стабільною, становить близько 40 тис. українців, які були зареєстровані або зверталися за допомогою, як до національних, так і до місцевих органів влади", - сказав Едгарс Рінкевичс.
Міністр закордонних справ Латвії повідомив, що українці намагаються виїхати до Латвії через Росію з тимчасово окупованих територій України.
"Але ми також бачимо постійний потік українців, які перетинають латвійсько-російський кордон. Тих, хто намагається втекти через Росію з окупованих територій. Ми також бачимо, що частина українців повертається в Україну. А зараз деякі використовують Латвію як транзитну країну. Тобто фактично цифра, яку ми можемо назвати більш-менш стабільно становить 40 тис.", - додав він.
- Раніше повідомлялося, що МВС Латвії підготує план прийому від 30 до 40 тис. вимушено переселених людей. Кількість українських біженців у Латвії вже перевищила заплановані спочатку 10 тисяч.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе