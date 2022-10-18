Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Цифри постійно змінюються. Остання цифра, яка є більш-менш стабільною, становить близько 40 тис. українців, які були зареєстровані або зверталися за допомогою, як до національних, так і до місцевих органів влади", - сказав Едгарс Рінкевичс.

Міністр закордонних справ Латвії повідомив, що українці намагаються виїхати до Латвії через Росію з тимчасово окупованих територій України.

"Але ми також бачимо постійний потік українців, які перетинають латвійсько-російський кордон. Тих, хто намагається втекти через Росію з окупованих територій. Ми також бачимо, що частина українців повертається в Україну. А зараз деякі використовують Латвію як транзитну країну. Тобто фактично цифра, яку ми можемо назвати більш-менш стабільно становить 40 тис.", - додав він.

Раніше повідомлялося, що МВС Латвії підготує план прийому від 30 до 40 тис. вимушено переселених людей. Кількість українських біженців у Латвії вже перевищила заплановані спочатку 10 тисяч.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb