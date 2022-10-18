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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Латвії перебуває близько 40 тис. українських біженців, - міністр закордонних справ Рінкевичс
Ексклюзив

У Латвії перебуває близько 40 тис. українських біженців, - міністр закордонних справ Рінкевичс

18 жовтня, 2022 вiвторок
12:10
війна з Росією біженці з України на кордоні РФ з Естонією

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що українці намагаються виїхати до Латвії через Росію з тимчасово окупованих територій України

Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Цифри постійно змінюються. Остання цифра, яка є більш-менш стабільною, становить близько 40 тис. українців, які були зареєстровані або зверталися за допомогою, як до національних, так і до місцевих органів влади", - сказав Едгарс Рінкевичс.

Міністр закордонних справ Латвії повідомив, що українці намагаються виїхати до Латвії через Росію з тимчасово окупованих територій України.

"Але ми також бачимо постійний потік українців, які перетинають латвійсько-російський кордон. Тих, хто намагається втекти через Росію з окупованих територій. Ми також бачимо, що частина українців повертається в Україну. А зараз деякі використовують Латвію як транзитну країну. Тобто фактично цифра, яку ми можемо назвати більш-менш стабільно становить 40 тис.", - додав він.

  • Раніше повідомлялося, що МВС Латвії підготує план прийому від 30 до 40 тис. вимушено переселених людей. Кількість українських біженців у Латвії вже перевищила заплановані спочатку 10 тисяч.

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Україна
Росія
Латвія
окуповані території
окупанти
біженці з України
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