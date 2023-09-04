Польща почала видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації
Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку, які незаконно залишили країну після 24 лютого 2022 року. Екстрадиція можлива лише за рішенням суду
Про це пише Rzeczpospolita.
За даними прикордонної служби Польщі, 80 тисяч українських чоловіків призовного віку в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та зникли. Аби повернути їх до країни, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.
"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система національної поліції – ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та інформуємо прокуратуру. Чи її (людину, - ред.) екстрадують, вирішує польський суд", – розповів речник головного управління поліції, інспектор Маріуш Цярка.
Водночас, за інформацією, яку прикордонна служба Польщі надала журналістам, Варшава вже почала екстрадувати українців.
- 1 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.
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