Польща починає виробництво танків у співпраці з Південною Кореєю

Про це повідомляє PAP.

"Тут, на Військовому автомобільному заводі (WZM) у Познані, танки К2 будуть обслуговувати, будуть капітально ремонтувати і будуть виробляти. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак під час візиту до Познані.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.