Польща починає виробництво танків у співпраці з Південною Кореєю
Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2 на заводі у Познані
Про це повідомляє PAP.
"Тут, на Військовому автомобільному заводі (WZM) у Познані, танки К2 будуть обслуговувати, будуть капітально ремонтувати і будуть виробляти. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак під час візиту до Познані.
Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.
- Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю танків, самохідних гаубиць та боєприпасів на суму близько $5,8 млрд.
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