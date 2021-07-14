Польща придбає 250 танків Абрамс вартістю $6 млрд у США

Про це розповідає Reuters.



"Звичайно, це відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в плані міжнародної безпеки", - сказав міністр оборони Маріуш Блащак.

"Наше завдання - стримати потенційного агресора. Ми всі знаємо, де знаходиться цей агресор", - додав глава оборонного відомства.

Він уточнив, що Польща витратить 23,3 млрд злотих ($6 млрд) на танки Abrams і супутній пакет матеріально-технічного забезпечення та навчання, а також на модернізацію інфраструктури і закупівлю боєприпасів.