Польща придбає 250 танків Абрамс вартістю $6 млрд у США
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про намір країни витратити 23,3 млрд злотих на танки Abrams, інфраструктуру до них, а також боєприпаси на навчання персоналу
Про це розповідає Reuters.
"Звичайно, це відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в плані міжнародної безпеки", - сказав міністр оборони Маріуш Блащак.
"Наше завдання - стримати потенційного агресора. Ми всі знаємо, де знаходиться цей агресор", - додав глава оборонного відомства.
Він уточнив, що Польща витратить 23,3 млрд злотих ($6 млрд) на танки Abrams і супутній пакет матеріально-технічного забезпечення та навчання, а також на модернізацію інфраструктури і закупівлю боєприпасів.
- У травні Польща оголосила, що купить у Туреччини 24 озброєних безпілотники Байрактар, ставши першим членом НАТО, що купує турецькі безпілотні літальні апарати.
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